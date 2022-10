Lo sono certe pietre adatte per cuocere alimenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono certe pietre adatte per cuocere alimenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : OLLARI

Significato/Curiosita : Lo sono certe pietre adatte per cuocere alimenti

Molti piatti. dato che sia lo zucchero che il miele erano alimenti costosi si usava aggiungere la frutta a molte pietanze per addolcirle in qualche modo...

Bragadini. album in studio 1969 - edda ollari (bentler, be/lp 1015) 1979 - orchestra folk mario bragadini canta edda ollari (city, c 1022; con orchestra mario... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

