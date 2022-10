Soluzione di sale e acqua per conservare cibi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Soluzione di sale e acqua per conservare cibi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SALAMOIA

Significato/Curiosita : Soluzione di sale e acqua per conservare cibi

Cibo in una soluzione acida come l'aceto. il cibo così conservato è quindi noto come "sottaceto". questa procedura, oltre a conservare i cibi, conferisce...

La salamoia è una soluzione acquosa che ha salinità maggiore del 5% (soluzione satura o prossima alla saturazione). il termine salamoia è usato nel linguaggio... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con soluzione; sale; acqua; conservare; cibi; Enigma di difficile soluzione ; Fenomeno di dissoluzione esercitato dall acqua su rocce calcaree; Una soluzione molto efficace per la salute; Persona che porta una soluzione : deus ex __ lat; Piccolo pesce che si mangia sotto sale ; Piccole ossa che compongono la spina dorsale ; Un salto... opposto al dorsale ; Religiosi il cui patrono è San Francesco di sale s; Priva d acqua o sentimenti; Palloncino pieno d acqua per fare scherzi; Come l acqua che cade dal cielo; Abitazioni sull acqua ; conservare merce nella nave; Si usa per conservare materiale organico; Lo si fa per conservare i cibi; Un operazione fatta sul pesce da conservare ; Commercia in cibi ; Non mangiano cibi cotti; Energertiche come i cibi ; Un negozio di cibi pronti da portar via; Cerca nelle Definizioni