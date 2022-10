Soldi messi da parte opposti agli sperperi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Soldi messi da parte opposti agli sperperi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 8 lettere : RISPARMI

Significato/Curiosita : Soldi messi da parte opposti agli sperperi

Lotta che coinvolge la fede, il dubbio, la ragione, messi in rapporto con una russia allora pervasa da fermenti modernizzatori. al centro della trama stanno...

Ai risparmi delle famiglie (depositi). in questo senso si può dunque parlare di settori in surplus o in deficit dell'economia. il tasso di risparmio, vale...

Altre definizioni con soldi; messi; parte; opposti; agli; sperperi; Pieno di soldi ; Brecht scrisse quella da tre soldi ; Il Marco giornalista, autore de L odore dei soldi ; Si fanno dando in cambio dei soldi ; Personaggio dei Promessi sposi; Possono essere commessi da chiunque; Il Bravo divide gli Stati Uniti dal messi co; Come dire emessi ; Vasta parte del mondo; parte della canna fumaria; parte dell intestino tenue tra digiuno e cieco; parte Civile; Sono ai poli opposti ; opposti ; opposti a esteriori; Militano in campi opposti ; Permette di puntare il bersagli o; Urtato, centrato... a battagli a navale; Tagli are la lana alle pecore; Un accozzagli a di barbari; Sprechi, sperperi ; Sprechi di denaro, sperperi ; Cerca nelle Definizioni