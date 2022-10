Ci soffia su il festeggiato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ci soffia su il festeggiato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CANDELINE

Significato/Curiosita : Ci soffia su il festeggiato

Delle candele, indicanti per forma o numero l'età del festeggiato, che viene servito al festeggiato ed agli invitati in occasione dei festeggiamenti. la...

Festeggiamento. il soffio sulle candeline è spesso preceduto, secondo consuetudine, da un desiderio espresso dal festeggiato. le candeline, solitamente colorate... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con soffia; festeggiato; Il vento che soffia da ovest; Il corri soffia to; soffia no due volte l anno sull Oceano Indiano; soffia re l aria per produrre un suono; Santo festeggiato il 25 aprile; Lo riceve il festeggiato ; Li riceve il festeggiato ; Santo e monaco visigoto festeggiato il 12 febbraio; Cerca nelle Definizioni