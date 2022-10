È simile all arancino a Roma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È simile all arancino a Roma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SUPPLI

Significato/Curiosita : E simile all arancino a roma

Lepre a roma con il nome di soplis di riso. è molto simile alla ricetta dell'arancino siciliano, dal quale però differisce per la caratteristica forma a fuso...

Anche il supplì può essere presentato con numerose ricette. uno dei nomi comuni di questa tipica pietanza della tradizione romana e laziale è "supplì al telefono"... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con simile; arancino; roma; Pesce commestibile simile all orata; È simile all oca; Un nostro simile ; Una graminacea simile all orzo; La risposta romana all arancino siciliano; Regione storica italiana ora unita con la roma gna; Giorni dell antica roma ; La squadra di calcio della roma ne ha vinti 3; La musa dell astronomia collana di roma nzi sci-fi; Cerca nelle Definizioni