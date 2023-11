La definizione e la soluzione di: Sigla di un imposta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : IVA - IRAP

Significato/Curiosita : Sigla di un imposta

L'imposta municipale unica (imu) o imposta municipale propria è un tributo (imposta) del sistema tributario italiano, in vigore dal 2012. è un tributo... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 7 novembre 2023

