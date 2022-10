Show televisivo con poche puntate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Show televisivo con poche puntate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MINISERIE

Significato/Curiosita : Show televisivo con poche puntate

Spettacolo televisivo più famoso, celebrato e longevo, il maurizio costanzo show (in onda dal 1982, sia pure con alcune interruzioni), talk show, registrato...

miniserie televisiva – macrogenere della fiction televisiva miniserie – formato narrativo del fumetto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con show; televisivo; poche; puntate; L attore protagonista di The Truman show ; Una Manuela attrice e show girl della tv; George, il regista di show Boat; Ilary __, show girl; Fu un programma televisivo di sketch e pubblicità; Programma televisivo eccezionale; La Brosca che fu la zingara di un quiz televisivo ; Un Flavio attore e conduttore televisivo ; Conciso, di poche parole; Spediti, di poche parole; Se ne augura poche l editore; Emerge poche volte; Film tv con molte puntate ; Un serial in moltissime puntate ; puntate di trasmissione rimandate in onda; Si fa quello delle puntate precedenti; Cerca nelle Definizioni