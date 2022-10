In senso figurato, uno scontro diretto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In senso figurato, uno scontro diretto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : FRONTALE

Significato/Curiosita : In senso figurato, uno scontro diretto

Esocannibalica. le motivazioni sono di diverso tipo, ad esempio dopo uno scontro con popolazioni nemiche si pratica il cannibalismo per impadronirsi della...

Il solco frontale superiore e il solco frontale inferiore, che si dirigono verso il polo frontale. questi tre solchi (precentrale, frontale superiore... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con senso; figurato; scontro; diretto; Relativi al senso del naso; Consenso burocratico; Dissenso , rimostranza un recesso dal contratto; Sono sede di un senso ; In senso figurato , luogo dove nascono idee; Santo raffigurato con un maialino accanto; Nascosto dietro a tessuto, anche in senso figurato ; Zampe piene di artigli, anche in senso figurato ; Lo scontro in cui Farinata degli Uberti sconfisse i guelfi fiorentini nel 1260; Indole scontro sa e ribelle; scontro si dal cuore d oro; Maleducato, scontro so; Nota Del diretto re; Ridley che ha diretto House of Gucci; Il Richard che ha diretto I Goonies; diretto re d albergo; Cerca nelle Definizioni