Segnale luminoso che regola il traffico - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : SEMAFORO

Significato/Curiosita : Segnale luminoso che regola il traffico

Segnaletica luminosa è una particolare categoria di segnali stradali. il codice della strada individua i seguenti tipi di segnali luminosi: segnali luminosi di...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi semaforo (disambigua). il semaforo (dal greco antico: sµa, sma, «segnale» e f, féro, «porto»)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

