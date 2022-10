Secondo il detto si apre al chiudersi di una porta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Secondo il detto si apre al chiudersi di una porta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PORTONE

Significato/Curiosita : Secondo il detto si apre al chiudersi di una porta

Tomba di filippo archinto altare di santa caterina al centro della chiesa si apre il tiburio di giovanni antonio amadeo, alto 68 metri e con una base di forma...

Il portone del diavolo è il portone di palazzo trucchi di levaldigi, uno dei palazzi di torino che ospita la sede della banca nazionale del lavoro. il... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con secondo; detto; apre; chiudersi; porta; secondo la tradizione è il mese di rose e spose; Un elemento sintetico che decade in pochi millesimi di secondo ; Origine del ballo casatchok secondo Dori Ghezzi; Si misura in metri al secondo ; Lo strumento da vista detto anche caramella; Ventilato, detto con un sinonimo; Brevi e incisivi, detto di certi giudizi; I concittadini di san Benedetto ; apre la strada alla pratica; Chi l apre , vede il motore; Lo apre chi si confida; Il pm ne apre uno quando avvia un indagine; chiudersi nel covo; Dischiudersi o confidarsi; Rinchiudersi in casa; Quelli delle camicie possono chiudersi coi gemelli; porta del Pc; Persona importa nte; Sono formidabili esporta tori; Importa nte santuario cubano; Cerca nelle Definizioni