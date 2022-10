Si scuote a fine pasto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si scuote a fine pasto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TOVAGLIA

Altre definizioni con scuote; fine; pasto; Che riscuote successo tra la gente; Si può esprimere scuote ndo il capo; Non si lascia scuote re dalla paura; Riscuote vano dazi; fine stra della nave; Si può aggiungere alla fine di una lettera; La sconfitta che decretò la fine di Napoleone; Dimostrazione scolastica di fine anno; I liquori alla fine di un ricco pasto ; Un pasto razionato; Un impasto per gres, porcellane, terrecotte; Impasto di crusca e d acqua per il pollame; Cerca nelle Definizioni