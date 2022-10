Schiavo dell antica Sparta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Schiavo dell antica Sparta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ILOTA

Significato/Curiosita : Schiavo dell antica sparta

– se stai cercando altri significati, vedi sparta (disambigua). sparta (in dialetto dorico spta, spárta; in ionico-attico spt, spárte, passato al...

Altre definizioni con schiavo; dell; antica; sparta; Vi abita e vi lavora il Rocco schiavo ne della TV; Un saluto che in origine significava sono schiavo tuo; Quella degli schiavo ni è a Venezia; Lo schiavo romano che interpretò Kirk Douglas; Giorni dell antica Roma; Afflizione dell animo; Branca dell a filosofia che studia le questioni morali; Vivace e animata vita notturna dell e città; Giorni dell antica Roma; antica città greca che ricorda una statua di Afrodite; Riti iniziatici dell antica Grecia; antica imbarcazione caratteristica della Versilia; Antichi sparta ni stanziati nella periferia dello Stato; Il monte alle cui pendici fu edificata sparta ; Celebre re di sparta ; Regione storica balcanica in cui nacque sparta co; Cerca nelle Definizioni