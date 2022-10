Il Salvatore poeta che fu premio Nobel - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Salvatore poeta che fu premio Nobel. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : QUASIMODO

Significato/Curiosita : Il salvatore poeta che fu premio nobel

salvatore quasimodo (modica, 20 agosto 1901 – napoli, 14 giugno 1968) è stato un poeta e traduttore italiano, esponente di rilievo dell'ermetismo. ha contribuito...

Giuseppe virgilio francesca quasimodo nacque il 20 agosto 1901 da gaetano quasimodo (1867-1960, figlio di vincenzo quasimodo e di rosa papandrea) e clotilde... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

