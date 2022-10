Un salto... opposto al dorsale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un salto... opposto al dorsale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : VENTRALE

Significato/Curiosita : Un salto... opposto al dorsale

Quatre. tipo di conformazione delle gambe del danzatore, a x. opposto a arqué. tipo di salto in cui la gamba viene "gettata" (in francese: jeté) in avanti...

Lo stile ventrale, o western roll, è una tecnica di valicamento dell'asticella nelle competizioni di salto in alto, l'ultima utilizzata prima dell'avvento... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

