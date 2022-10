Saliti in superficie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Saliti in superficie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : EMERSI

Significato/Curiosita : Saliti in superficie

Dopo il degassamento a causa dell'acqua del fondo ricca di ferro, salita in superficie e successivamente ossidata dall'aria. il livello del lago scese di...

Mondo emerso della scrittrice licia troisi, formata dai cicli delle cronache del mondo emerso, le guerre del mondo emerso e le leggende del mondo emerso. l'elenco... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

