Salire in superficie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Salire in superficie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : AFFIORARE

Significato/Curiosita : Salire in superficie

Di moti convettivi molto forti dovuti alla spinta delle bolle per salire in superficie. durante il passaggio da fase liquida a fase aeriforme, la sostanza...

Vari crimini e la stretta vicinanza fra loro fece per la prima volta affiorare l'ipotesi di un serial killer. nel settembre del 1990 venne trovato dick... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con salire; superficie; salire a sinistra; Permette agli addetti di risalire verticalmente un traliccio; Chi lo tocca... vorrebbe risalire presto; Serie di operazioni con cui salire su navi o aerei; Molto sviluppati in superficie ; La sua linea è una spirale che taglia i meridiani sulla superficie terrestre con lo stesso angolo; Apparsi alla superficie del mare; La lavorazione che scurisce la superficie dei metalli; Cerca nelle Definizioni