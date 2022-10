Rottura di un tessuto passaggio in auto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rottura di un tessuto passaggio in auto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : STRAPPO

Significato/Curiosita : Rottura di un tessuto passaggio in auto

Sostituzione e riparazione di tessuti biologici: tessuto vescicale; tessuto epiteliale; tessuto nervoso; tessuto cardiaco; costruzione di impalcature cellulari;...

Il termine strappo ci si può riferire a: strappo – grandezza fisica che indica la derivata dell'accelerazione rispetto al tempo. strappo muscolare –... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con rottura; tessuto; passaggio; auto; I pezzi derivanti da una rottura ; Una dolorosa rottura ; rottura interna dovuta a uno squilibrio; Rumore di rottura ; tessuto tra parti anatomiche; Può esserlo un tessuto ; Leggero tessuto per fodere; Nodo di tessuto nervoso; Lo praticano certi turisti per avere un passaggio ; L esploratore svedese che per primo scoprì il passaggio di Nord Est; passaggio nell acqua; Un passaggio con i piedi a bagno; Prezzo massimo di vendita stabilito d auto rità; Il cantauto re di Torpedo blu; L auto re del romanzo Gli elisir del diavolo; Un tipo di gara a tappe per auto mobili; Cerca nelle Definizioni