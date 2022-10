Rottame... bellico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rottame... bellico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RESIDUATO

Significato/Curiosita : Rottame... bellico

Il ministero della produzione bellica era un dicastero del governo italiano, istituito nel 1943 con il fine di coordinare, controllare e, tutelare l'industria...

D'altronde lo stesso foscolo depreca la sepoltura ordinaria nelle chiese come residuato medievale anti-igienico, in questo caso in accordo con l'editto. ugo foscolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con rottame; bellico; Veicolo che è quasi un rottame ; rottame di una nave o un aereo in fondo al mare; Un rottame alla deriva; Un rottame ... che può essere umano; Il dio più bellico so; Fanno parte del potenziale bellico di una Nazione; Conflitto bellico ; Il bellico so Bulba di Gogol; Cerca nelle Definizioni