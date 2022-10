Rito invocativo per scacciare il male - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rito invocativo per scacciare il male. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SCONGIURO

Significato/Curiosita : Rito invocativo per scacciare il male

Lo scongiuro è un termine comune che indica una forma di esorcismo per evitare ogni possibile danno derivato dalle forze maligne. esso può essere espletato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

