La rientranza cranica al lato esterno dell occhio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La rientranza cranica al lato esterno dell occhio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TEMPIA

Significato/Curiosita : La rientranza cranica al lato esterno dell occhio

Piccolo (la mandibola è circa il 75% della lunghezza del femore) e con una forma sub-triangolare se visto di lato, con un muso breve e tetto cranico largo...

Termine "tempia" può indicare solo lo strato cutaneo esterno o strutture anatomiche più interne. a livello del cranio, la regione della tempia comprende... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con rientranza; cranica; lato; esterno; dell; occhio; Una rientranza costiera; Nuovo paragrafo segnato con una rientranza ; La maggior rientranza costiera del mondo; La rientranza d un testo; Se è cranica non è di cartone; C è quella cranica ; Calotta cranica ; L'organo principale dentro la scatola cranica ; Delato re popolare; Ventilato , detto con un sinonimo; Lo stecchetto in cui è infilato del cibo; Uno Stecca del pugilato ; Si presenta da esterno agli esami; Uso esterno ; Orecchie sporgenti verso l esterno : a __; L esterno del panino; Cassa dell a posta anta dell auto; Repellenza o paura dell acqua; I ditoni dell e mani unità di misura; Uno dei nomi dell a figlia di Madonna; L imitazione che l arte fa dell a vita; Se ne serve Geppetto per fare il cappello a Pinocchio ; Mastro __, padre di Pinocchio ; Un umore nell occhio ; Una tunica dell occhio appartenente ai vertebrati; Cerca nelle Definizioni