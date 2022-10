Repubblica circondata da Emilia Romagna e Umbria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Repubblica circondata da Emilia Romagna e Umbria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SAN MARINO

Significato/Curiosita : Repubblica circondata da emilia romagna e umbria

Nure (pontenure) e piacenza (placentia). col nome di via emilia si indica ancora oggi l'arteria fondamentale della regione emilia-romagna, cioè l'attuale...

Vedi san marino (disambigua). coordinate: 43°56'n 12°28'e / 43.933333°n 12.466667°e43.933333; 12.466667 san marino (in dialetto sammarinese: san marèin... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

