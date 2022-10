Repellenza o paura dell acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Repellenza o paura dell acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : IDROFOBIA

Significato/Curiosita : Repellenza o paura dell acqua

Vedi rabbia, mentre per la paura ossessiva dei liquidi, vedi idrofobia (paura). per idrofobia (dal greco d (hdor), "acqua", e ßa (fobìa), timore,... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con repellenza; paura; dell; acqua; Tremolio lungo il corpo, per freddo o paura ; Quella dei barbari faceva paura ; Lo mette addosso la paura ; Un volto che fa paura ; Cassa dell a posta anta dell auto; I ditoni dell e mani unità di misura; Uno dei nomi dell a figlia di Madonna; L imitazione che l arte fa dell a vita; Soluzione di sale e acqua per conservare cibi; Priva d acqua o sentimenti; Palloncino pieno d acqua per fare scherzi; Come l acqua che cade dal cielo; Cerca nelle Definizioni