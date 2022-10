Relativo a un atto ufficiale validato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Relativo a un atto ufficiale validato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : NOTARILE

Significato/Curiosita : Relativo a un atto ufficiale validato

Che di enti pubblici siano presenti informazioni associate a un codice fiscale non validato o non veritiero (per dolo, negligenza o errore materiale),...

Atti notarili è disciplinata dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89 (cosiddetta legge notarile) la quale prescrive, fra l'altro, che l'atto notarile sia redatto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con relativo; atto; ufficiale; validato; È relativo allo scrittore Alighieri; relativo abbr; Un pronome relativo ; relativo alla nazione dello stivale; Noto cabarettista e atto re italiano; Il celebre regista e atto re di Come vinsi la guerra; Li riceve dal pubblico l atto re che non piace; Separazione dalla chiesa catto lica; Grande offesa a pubblico ufficiale ; Lingua ufficiale dello stato di Israele; Un sottufficiale dell esercito; Un ufficiale dell Esercito; Convalidato dal visto; Lo è il gol non convalidato ; Cerca nelle Definizioni