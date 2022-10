Raccoglie piante per gli studenti: orto __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Raccoglie piante per gli studenti: orto __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BOTANICO

Significato/Curiosita : Raccoglie piante per gli studenti: orto __

Un orto botanico (in latino hortus botanicus) è un ambiente naturale ricreato artificialmente che raccoglie una grande varietà di piante categorizzate...

Mondiale dal botanico cesare majoli" fiori. natura e simbolo dal seicento a van gogh. lista di specie botaniche in italia specie botaniche spontanee lista... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con raccoglie; piante; studenti; orto;