Quello vasariano collega gli Uffizi a palazzo Pitti - Cruciverba

Quello vasariano collega gli Uffizi a palazzo Pitti.

Soluzione 9 lettere : CORRIDOIO

Il corridoio vasariano è un percorso sopraelevato che a firenze collega palazzo vecchio con palazzo pitti passando per gli uffizi e sopra il ponte vecchio...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi corridoio (disambigua). il corridoio è uno spazio architettonico, solitamente stretto ma a volte...

