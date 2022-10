Quello di Ems causò la guerra franco-prussiana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello di Ems causò la guerra franco-prussiana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DISPACCIO

Significato/Curiosita : Quello di ems causo la guerra franco-prussiana

la guerra franco-prussiana (in tedesco deutsch-französischer krieg, in francese guerre franco-allemande o guerre franco-prussienne) fu combattuta dal...

Franco-prussiana. il dispaccio di ems (in tedesco: emser depesche, in francese: dépêche d'ems), talvolta chiamato anche telegramma di ems, fu un dispaccio pubblicato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con quello; causò; guerra; franco; prussiana; A quello di lavoro ci si gioca l assunzione; quello di contante si effettua all ATM; Si dice che il corpo sia quello dell anima; Tra i rettili c è quello di Komodo e del Nilo; Figlio di Priamo che causò la guerra di Troia; causò il naufragio del Titanic; causò l'affondamento del Titanic; Difendono la patria in guerra ; Film di Spike Lee sulla Seconda guerra mondiale; Un preludio della guerra ; I Pellirosse scendevano su quello di guerra ; L hobby di chi colleziona i franco bolli; Il fiume d una franco forte; Gianfranco politologo e ideologo della prima Lega; Per lavoro vende sigarette e franco bolli; Cerca nelle Definizioni