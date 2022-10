Quello di contante si effettua all ATM - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello di contante si effettua all ATM. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PRELIEVO

Significato/Curiosita : Quello di contante si effettua all atm

Rispettivamente i circuiti di pagamento per: il servizio di prelievo di denaro contante da sportelli automatici (atm) il pagamento di beni e servizi presso...

Il prelievo di campioni dai polpastrelli o, prevalentemente nei neonati, nella zona del tallone o delle vene del cuoio capelluto si parla di prelievo capillare... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

