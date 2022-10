Quelli che l hanno pensata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelli che l hanno pensata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Quelli che l hanno pensata

A volte una bella pensata è il secondo romanzo dell'autore americano ken kesey, uscito negli stati uniti nel 1964 e pubblicato per la prima volta in italiano...

L'incursione aerea su tokyo del 18 aprile 1942, conosciuta anche come raid di doolittle, fu il primo attacco aereo che gli stati uniti d'america condussero...