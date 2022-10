Quella svizzera protegge il Vaticano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella svizzera protegge il Vaticano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GUARDIA

Significato/Curiosita : Quella svizzera protegge il vaticano

La guardia svizzera pontificia (detta anche guardia svizzera; in latino: pontificia cohors helvetica o cohors pedestris helvetiorum a sacra custodia pontificis;...

Nel 1862 come corpo delle guardie doganali del regno d'italia fino al 1881, allorquando divenne corpo della regia guardia di finanza. la celebrazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con quella; svizzera; protegge; vaticano; Da quella di una pianta si può ricavare l olio; quella del freddo... attanaglia; È mia quella degli Abba; C è quella di biasimo; Città svizzera famosa per un festival del cinema; Scorre interamente in svizzera ; Città svizzera nell Obvaldo; La sigla della Radiotelevisione svizzera ; protegge la gamba del calciatore o del rugbista; Si protegge con aculei; protegge la ferita; protegge la barca all ormeggio; Quello vaticano fu portato a Roma da Caligola; Relativa al papa e al vaticano ; Quello del Belvedere si conserva in vaticano ; Banca del vaticano ; Cerca nelle Definizioni