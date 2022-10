C è quella pomice... o di paragone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è quella pomice... o di paragone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PIETRA

Significato/Curiosita : C e quella pomice... o di paragone

All'abitazione di norma desmond l'aspetto di un luogo in decadenza, wilder chiese inoltre ad alcuni cineoperatori di soffiare della pietra pomice sbriciolata...

Vedi roccia (torrente). disambiguazione – "pietra" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi pietra (disambigua). una roccia è un aggregato naturale... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

