Quella di Parma è un romanzo di Stendhal - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella di Parma è un romanzo di Stendhal. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Quella di parma e un romanzo di stendhal

Sagrestia ^ il famoso romanzo storico di stendhal la certosa di parma non contiene indizi su quale delle due certose esistenti a parma egli intendesse, se...

