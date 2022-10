Quella di Gaza confina con Israele ed Egitto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella di Gaza confina con Israele ed Egitto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : STRISCIA

Significato/Curiosita : Quella di gaza confina con israele ed egitto

di gaza (in arabo: , qia ghazza; in ebraico: , retzu'at 'azza) è un'exclave del territorio palestinese confinante con israele ed egitto...

striscia – porzione di territorio lunga e stretta (ad es. striscia di gaza, striscia di aozou, striscia di arabat) striscia la notizia – programma televisivo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

