Quella di Bantry ha la vela - Cruciverba

la iole di bantry è un'imbarcazione di legno che può navigare sia a vela che a remi. originariamente utilizzata come scialuppa o lancia di rappresentanza...

iole (in greco antico: , ióle) è un personaggio della mitologia greca. fu una principessa d'ecalia. nel palazzo ducale di urbino è rappresentata una...

