Quantità di copie stampate - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : TIRATURA

La quantità di copie stampate per una singola edizione, sia essa di un volantino, un biglietto da visita, un francobollo, oppure una pubblicazione di maggiore...

Tal caso di edizioni a tiratura limitata e/o a tiratura numerata. di uno stesso libro possono esistere più tirature: una tiratura di testa, di poche copie... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con quantità; copie; stampate; A... grande quantità ; quantità ben precise; Eccessiva per quantità ; Indica quantità o grado inferiore al normale; Riprodotto in più copie tramite un obsoleta macchina; copie ... più o meno riuscite; Realizza copie di opere d arte; Inchiostro per copie ; Distanza fra due righe scritte o stampate ; Distanze fra le righe scritte o stampate ; Le foto sviluppate ma non stampate ; Insieme delle copie stampate di libri e giornali; Cerca nelle Definizioni