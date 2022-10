Pure senza consonanti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pure senza consonanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : UE

Significato/Curiosita : Pure senza consonanti

Arriveremo a produrre una consonante fricativa. da questo punto di vista, l'articolazione dei suoni, siano essi vocali o consonanti, appare come un continuum...

"ue" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi ue (disambigua). l'unione europea, abbreviata in ue (pronuncia /'ue/; o, erroneamente, ue)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

