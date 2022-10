Può essere A, B, AB o 0: gruppo __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può essere A, B, AB o 0: gruppo __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SANGUIGNO

Significato/Curiosita : Puo essere a, b, ab o 0: gruppo __

Sistema ab0. sulla base di ciò classificò il sangue umano in tre gruppi: gruppo a, gruppo b e gruppo c. definì che il gruppo a agglutina con il gruppo b, ma...

Il gruppo sanguigno è una delle numerose caratteristiche biometriche e genetiche di un individuo e viene classificato tramite la presenza o l'assenza... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con essere; gruppo; Come cavalli muniti di seduta per essere cavalcati; Può essere renale; Degno di essere premiato; Può essere matematico... o renale; I Neri gruppo vocale italiano che canta a cappella; Il gruppo di showmen interpreti in Colpo grosso; Il gruppo di Che sarà: __ e poveri; Il gruppo di Suspiria e Profondo Rosso; Cerca nelle Definizioni