Pugnale dalla lama sottile e acuminata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pugnale dalla lama sottile e acuminata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : STILETTO

Significato/Curiosita : Pugnale dalla lama sottile e acuminata

Bacchetta") è un'arma bianca simile ad un pugnale, dalla lama molto sottile, lunga ed acuminata, generalmente a sezione triangolare. talvolta la lama può essere...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi stiletto (disambigua). lo stiletto (dal latino stilus, "piolo, bacchetta") è un'arma bianca simile... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con pugnale; dalla; lama; sottile; acuminata; Minuscolo pugnale ; La custodia per il pugnale ; Un pugnale dalla caratteristica lama; Lungo pugnale ; La Emma resa famosa dalla saga di Harry Potter; Reso sterile dalla siccità; Il personaggio dei Peanuts dalla famosa coperta; Lo è un oggetto appena uscito dalla fabbrica; Sono anche taggiasche o di Kalama ta; La regione dell Asia in cui risiedeva il Dalai lama ; Le consonanti nella lama ; Acclama zione teatrale; sottile arnese; sottile libretto pubblicitario; Un po sottile ; Pesce azzurro dal becco lungo, sottile e a punta; Bastone dalla punta acuminata per spronare animali; Punta metallica o spina molto dura e acuminata ; Affacciato... senza un'estremità acuminata !; Una sporgenza acuminata di una roccia o di una pianta; Cerca nelle Definizioni