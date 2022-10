Proteina come l amilasi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Proteina come l amilasi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ENZIMA

Significato/Curiosita : Proteina come l amilasi

Sola origine vegetale, contiene tutte le proteine nobili in buona quantità. è ricco di enzimi come amilasi, proteasi, lipasi, ecc. è ricco di microbi...

In biochimica, si definisce enzima un catalizzatore dei processi biologici. la maggioranza degli enzimi è costituita da proteine globulari idrosolubili... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

