Priva d acqua o sentimenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Priva d acqua o sentimenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ARIDA

Significato/Curiosita : Priva d acqua o sentimenti

Raggiunto da d'annunzio nel repertorio poetico. il percorso poetico di d'annunzio, cominciato precocemente con primo vere (1879), raccolta non priva di interesse...

arida – genere di piante della tribù astereae giappone arida – città della prefettura di wakayama distretto di arida – distretto della prefettura di wakayama... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con priva; acqua; sentimenti; Studio medico priva to; priva di beni di fortuna; priva di una parte come può esserlo una frase; priva letterariamente; Palloncino pieno d acqua per fare scherzi; Come l acqua che cade dal cielo; Abitazioni sull acqua ; Cotti in acqua calda; Privi di sentimenti ; Fingere... i propri sentimenti ; La capacità di condividere i sentimenti di un altro; La profondità dei sentimenti ; Cerca nelle Definizioni