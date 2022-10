Prezzo massimo di vendita stabilito d autorità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prezzo massimo di vendita stabilito d autorità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CALMIERE

Significato/Curiosita : Prezzo massimo di vendita stabilito d autorita

Parte degli economisti ritiene che l'uso del calmiere sia da evitare. nonostante questi problemi i calmieri sono spesso usati in occasione di crisi economiche... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

