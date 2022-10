La polizia segreta della Germania nazista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La polizia segreta della Germania nazista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GESTAPO

Significato/Curiosita : La polizia segreta della germania nazista

la geheime staatspolizei (dal tedesco: polizia segreta dello stato), comunemente abbreviata in gestapo, era la polizia segreta della germania nazista...

gestapo non erano limitate dalla legge o soggette a revisione giudiziaria. il giurista nazista werner best al riguardo dichiarò: «finché la gestapo esegue... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

