Politico pagato per favorire qualcuno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Politico pagato per favorire qualcuno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CORROTTO

Significato/Curiosita : Politico pagato per favorire qualcuno

Cercando il partito politico fondato da matteo salvini, vedi lega per salvini premier. la lega nord (ln), il cui nome completo è lega nord per l'indipendenza...

I più corrotti è un album in studio dei rapper italiani metal carter e gel, pubblicato nel giugno 2006 dalla vibrarecords. il disco contiene diverse collaborazioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con politico; pagato; favorire; qualcuno; Il movimento politico fondato da Theodor Herzl; Enrico, politico comunista; Intrigo politico ; Tendenza al distacco da un gruppo sociale, politico o artistico; Il traghettatore che andava pagato con un obolo; pagato come un conto; I propagato ri della peste; Modesto e malpagato impiegato; Rimbalzi che possono favorire i calciatori nella mischia; Anteporre, favorire ; Trattamento estetico per favorire la circolazione sanguigna; Il malcostume di favorire i parenti nel pubblico; Tessere le lodi di qualcuno ; Per qualcuno equivale a potere; Piacere che si fa o si chiede a qualcuno ; Proprio di qualcuno ; Cerca nelle Definizioni