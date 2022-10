Poeti francesi di amore e di argomenti epici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Poeti francesi di amore e di argomenti epici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TROVIERI

Xii secolo, i poemi epici si adattarono alla mutata situazione sociale e politica, perdendo quasi del tutto la componente cristiana di esaltazione della...

troviero è il termine con cui sono indicati i poeti in lingua d'oïl corrispondenti ai trovatori della poesia provenzale. i trovieri – tra i quali il primo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

