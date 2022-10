Il plebeo Marcio Rutilo lo fu nel 351 a .C - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il plebeo Marcio Rutilo lo fu nel 351 a .C. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CENSORE

Significato/Curiosita : Il plebeo marcio rutilo lo fu nel 351 a .c

Sostituì gaio giulio iullo. con gaio marcio rutilo, nel 351 a.c. fu eletto a questa carica per la prima volta un plebeo (in precedenza questa carica era riservata...

Isbn 88-04-32321-3. lista dei censori romani censóre, su treccani.it – enciclopedie on line, istituto dell'enciclopedia italiana. plinio fraccaro, censore, in enciclopedia... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

