Il più lungo fiume della Puglia - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : OFANTO

Significato/Curiosita : Il piu lungo fiume della puglia

Aufidus) è il più importante fiume della puglia per lunghezza, bacino e ricchezza d'acque; inoltre, con i suoi 134 km totali di corso, risulta anche il secondo...

ofanto (parte irpina del fiume), medio ofanto (parte lucana e prima parte pugliese) e basso ofanto (seconda parte pugliese del fiume). l'alto ofanto attraversa... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

ofanto (parte irpina del fiume), medio ofanto (parte lucana e prima parte pugliese) e basso ofanto (seconda parte pugliese del fiume). l'alto ofanto attraversa... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con lungo; fiume; della; puglia; Arco automatico con lungo raggio; lungo periodo storico di 10 secoli; Tremolio lungo il corpo, per freddo o paura; lungo tappeto da cucina; Vi nasce il fiume Vardar la sua capitale è Skopje; Città del Vietnam sulle rive del fiume dei Profumi; Il maggior fiume dell Eritrea; fiume mitologico in cui morì Fetonte; Sostanze nutritive della carne e dei legumi; Studia e scrive della vita delle personalità; Rallentare fermandosi al lato della strada; Il colore della fumata... che elegge il papa; Comune della puglia famoso per un tipo di pane; Si leggono in puglia ; Città della puglia ; Frutteto tipico della puglia ;