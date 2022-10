Piccolo scooter a due ruote - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piccolo scooter a due ruote. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MOTORETTA

Significato/Curiosita : Piccolo scooter a due ruote

Molto "pratico e veloce" nel traffico cittadino, caratterizzato da due ruote di piccolo diametro, motore e trazione posteriore, telaio basso e centralmente...

motoretta sul dizionario italiano il nuovo de mauro, su dizionario.internazionale.it. url consultato il 26 novembre 2019. ^ definizione di motoretta su...

