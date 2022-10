Un piatto tipico dei ristoranti mediorientali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un piatto tipico dei ristoranti mediorientali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Un piatto tipico dei ristoranti mediorientali

kabab "carne arrostita"; in turco kebap) è un piatto a base di carne arrostita di origine mediorientale, divenuto popolare in tutto il mondo grazie alle...

(disambigua). il cuscus (in italiano: cuscussù o cùscuso; in francese: couscous o cous cous; in arabo: ; in berbero: seksu; in siciliano: cùscusu)...