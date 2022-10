Piattaforma web per... mecenati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piattaforma web per... mecenati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PATREON

Significato/Curiosita : Piattaforma web per... mecenati

Fan definiti patrons ("patroni", "benefattori", "mecenati"). questi possono versare da $1 a $15000 per donazione. i possessori degli account riceveranno...

patreon è una piattaforma internet che permette ai creatori di contenuti di finanziare i loro contenuti. è diffuso tra i produttori di video, artisti... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

