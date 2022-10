Pezzo che completerebbe un intero: __ mancante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pezzo che completerebbe un intero: __ mancante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TASSELLO

Significato/Curiosita : Pezzo che completerebbe un intero: __ mancante

Rieti a passo corese (frazione di fara sabina), da solo completerebbe la ferrovia rieti-roma, che permetterebbe di accorciare notevolmente la distanza della...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi tassello (disambigua). il tassello è un sistema di fissaggio a muro utilizzato negli edifici... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con pezzo; completerebbe; intero; mancante; Area in cui si trova Cortina d Ampezzo ; Tutti d un pezzo ; Veste di un solo pezzo ; Grosso pezzo di roccia; Relativi all intero corpo celeste; Figura musicale che rappresenta l intero ; Il mondo intero ; Che riguarda l intero pianeta; Provvedere del mancante ; Privo, mancante ; mancante , sfornito; Privo di lealtà o mancante di garbo; Cerca nelle Definizioni