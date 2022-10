Permette di puntare il bersaglio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Permette di puntare il bersaglio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MIRINO

Significato/Curiosita : Permette di puntare il bersaglio

Litorale. equipaggiato con il sistema di navigazione ins/gps che permette di puntare bersagli terrestri, navi in porto (con un cep di 10/15 metri) e persino...

mirino – in fotografia, lo strumento utilizzato per comporre l'inquadratura mirino – congegno utilizzato per puntare un'arma da fuoco mirino – nelle macchine... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

